Tamponamento tra due camion, code sulla A10 tra Savona e Genova

Savona. Ancora una mattinata difficile per i pendolari che viaggiano verso Genova sulla A10. Anche questa mattina infatti si registrano rallentamenti in direzione del capoluogo.

In particolare la coda riguarda il tratto tra Savona e Albisola, dove si è verificato un tamponamento tra due camion poco prima del casello di Albisola. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Proseguendo verso genova un’altra coda è presente, causa lavori, nel tratto tra Arenzano e il bivio per la A26. E una terza tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per traffico intenso.

Difficoltà anche nella direzione opposta, tra i caselli di Varazze e Celle Ligure: qui la coda, causa da un cantiere, è di circa 1 km.

Per quanto riguarda il resto dell’area genovese, le situazioni critiche sono diverse. Autostrade per l’Italia segnala sulla A12 coda di 2 km tra Genova Est e bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori; coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per ripristino incidente; sulla A7 coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Coda anche nel tratto precedente tra Arenzano e bivio A10/A26 trafori per lavori. Sulla A26 coda di 1 km tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.