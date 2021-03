‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?, tra il blu e il giallo mimosa

Cairo Montenotte. La ventesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis? cadrà nella data della Festa della donna, una ricorrenza importante che consente una volta di più di sollevare il tema della parità di genere, tanto discussa ma ancora solo sulla carta in molti settori.

Pian piano, anche il calcio si sta togliendo di dosso l’alone maschilista che per anni lo ha caratterizzato. Merito di ciò è essenzialmente delle tante ragazze e donne che hanno deciso sotto diverse vesti di perseguire il proprio interesse per il calcio.

La serata si aprirà con una sorpresa dedicata al mondo gialloblù, ma di questo vi renderemo conto soltanto lunedì. Poi, spazio alle tante ospiti della serata. Avremo il piacere di disquisire della situazione del calcio ligure e dell’Eccellenza in particolare con la presidentessa dell’Angelo Baiardo Cristina Erriu e con l’avvocato Stella Frascà della Lega Nazionale Dilettanti.

A seguire, passeremo al terreno di gioco parlando di calcio giocato insieme alla pallarese Alice Peluffo, giocatrice in forza al Fossano, e all’arbitro Celeste Bello. Non mancherà un focus importante sul mondo della comunicazione, sempre più importante anche per i dilettanti nell’epoca dei social media. Ne discuteremo insieme all’addetta stampa dell’Olimpia Carcarese Giorgia Scalise e all’addetta stampa del Busalla Erika Repetto.

Sarà possibile assistere al programma in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Asd Cairese (cliccando qui). Il giorno dopo, la diretta sarà reperibile anche sul canale YouTube e sul sito della società.