‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?, la puntata di lunedì 8 marzo

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 8 marzo la ventesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

Pian piano, anche il calcio si sta togliendo di dosso l’alone maschilista che per anni lo ha caratterizzato. Merito di ciò è essenzialmente delle tante ragazze e donne che hanno deciso sotto diverse vesti di perseguire il proprio interesse per il calcio.

La serata, dedicata alla Festa della donna, è stata aperta con la tifosa gialloblù Giuliana Bazzano. Poi si è discusso dellasituazione del calcio ligure e dell’Eccellenza in particolare con la presidentessa dell’Angelo Baiardo Cristina Erriu e con l’avvocato Stella Frascà della Lega Nazionale Dilettanti.

A seguire, si è passati al terreno di gioco parlando di calcio giocato insieme alla pallarese Alice Peluffo, giocatrice in forza al Fossano, e all’arbitro Celeste Bello. Non poteva mancare un focus importante sul mondo della comunicazione, sempre più importante anche per i dilettanti nell’epoca dei social media. Se n’è discusso insieme all’addetta stampa dell’Olimpia Carcarese Giorgia Scalise e all’addetta stampa del Busalla Erika Repetto.