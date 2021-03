Savona. Inizieranno già oggi i lavori di riqualificazione della superstrada tra Savona e Vado Ligure. Portandola, tra poco più di un anno e mezzo, ad avere dall’inizio alla fine due corsie per ogni senso di marcia. Il tutto senza mai comportarne la chiusura (si viaggerà su una corsia). Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, alla presenza dei sindaci di Savona, Vado Ligure e Quiliano e di Autorità Portuale.

“Credo che nelle difficoltà si sia data dimostrazione della strategicità di questo ente – ha rivendicato Olivieri – E ricordo con piacere uno dei passaggi più importanti del mio mandato, proprio su questo tema. Io ho fatto la parte più semplice, la ‘bella figura’, ma il merito è dei dirigenti e degli uffici”.

“Ognuno di noi ha portato un contributo – ha commentato Ilaria Caprioglio, primo cittadino di Savona – i vari Comuni hanno fatto presenti le loro esigenze e poi si è cercata una mediazione che rendesse l’opera utile per tutti. Sotto l’aspetto della collaborazione e della progettualità come Provincia siamo avanti”.

“Tutto ha avuto inizio a Vado, nel 2017 – ha ricordato il sindaco Monica Giuliano – con l’accordo di programma sulla piattaforma Maersk, quando si è capito che non sarebbe arrivato in tempo il nuovo casello autostradale. È grazie alla Provincia di Savona se questo progetto ha preso forma: è riuscita a coordinare l’interesse di un territorio specifico con quello generale di tutto il territorio. Questa riqualificazione renderà più agevole il traffico portuale e industriale facendo sì che non abbia ricadute sui Comuni vicini. Ringrazio anche APM Terminals che ha collaborato”. Nel frattempo prosegue l’iter del nuovo casello, che proprio pochi giorni fa ha compiuto a Roma un altro step: “Abbiamo anche temuto che questo progetto della superstrada lo facesse ‘saltare’ – ha ammesso Giuliano – così non è stato: è una soddisfazione”.

“Un lavoro importante e significativo – ha annunciato Nicola Isetta, sindaco di Quiliano – la superstrada riveste un ruolo fondamentale per la viabilità industriale, con questa arteria possiamo garantire sicurezza e una viabilità efficace”.

“È un salto in avanti e nel futuro – ha aggiunto Paolo Canavese di Autorità Portuale – perché mette a sistema un porto, collegandolo al territorio. Abbiamo cercato di fare un passo avanti, ed è un segnale, estendendo il confronto a tutti i Comuni che oggettivamente hanno una interazione con questa area”.

A illustrare il progetto, oltre a Olivieri, sono stati il consigliere delegato alla Viabilità Luana Isella ed il dirigente del Settore Viabilità Edilizia ed Ambiente Vincenzo Gareri. “Si tratta di un ammodernamento di una strada esistente che è sostanziale per la viabilità. Consentirà di dare vita a una graduale reindustrializzazione di quell’area”. Il progetto, redatto dallo Studio Tecnico Goso, verrà affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese: l’importo complessivo dei lavori supera gli 11 milioni di euro. I lavori dureranno in totale 84 settimane (circa 20 mesi), con una road map divisa in 24 fasi.

In direzione Vado gli interventi previsti sono l’ampliamento della rampa di accesso per chi arriva dal casello della A10, la realizzazione di una nuova rampa vicino alle aree AZ e la rimodulazione dello svincolo Vernazza, nei pressi di Tirreno Power.

In direzione Savona, invece, si interverrà modificando lo svincolo all’altezza dei Docks ed eliminando l’immissione di via Bricchetti.

A questi si aggiungeranno una serie di interventi minori come la sostituzione dei guardrail o il potenziamento dell’illuminazione.