Stop al vaccino AstraZeneca: sequestri presso i centri di distribuzione

Liguria. Stop per AstraZeneca su tutto il territorio nazionale: ecco la decisione dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, che ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il blocco del vaccino in attesa dei pronunciamenti dell’EMA.

Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei e arriva dopo la scelta della Procura di Biella di procedere con sequestro preventivo d’urgenza a seguito della morte di Sandro Tognatti, 61enne docente di clarinetto in conservatorio deceduto sabato notte alcune ore dopo la somministrazione del farmaco anti-Covid.

Nel frattempo anche la Germania ha sospeso completamente l’uso del vaccino AstraZeneca. La magistratura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo e ha ordinato di sequestrare sull’intero territorio nazionale tutte le fiale del lotto ABV5811, cui apparteneva la dose inoculata al docente piemontese. A occuparsi dei sequestri sono i Nas dei carabinieri. Le attività sono in corso presso tutti gli hub di distribuzione e i centri di vaccinazione in Italia dove sono state consegnate complessivamente 393.600 dosi relative al lotto di vaccino Covid-19, che era già stato bloccato in Piemonte.

Nel frattempo il sito web dell’Aifa è in down (alle ore 16.30), probabilmente per il troppo carico di accessi degli ultimi minuti. Ma non sono solo questi i problemi che si stanno verificando nell’immediato: la notizia, infatti, sta rimbalzando dai media ai centri vaccinali dove si teme che la gestione della situazione, tra prenotazioni e inoculazioni, possa essere complicata da questa notizia.