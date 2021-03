Sport rotellistici, eletto il Comitato regionale Liguria per il quadriennio olimpico

Genova. Nella giornata di ieri, mercoledì 10 marzo, si è tenuta a Genova, presso la Sala C della Casa delle Federazioni del Coni, l’assemblea regionale ordinaria che ha rinnovato i vertici del Comitato regionale Liguria della Fisr per il nuovo quadriennio olimpico.

Durante i lavori, che sono stati aperti da un toccante tributo a Mario Franconetti, il consigliere federale per anni presidente del C regionale Liguria scomparso nel dicembre scorso, l’uscente Sabrina Benvenuto è stata riconfermata per il suo secondo mandato di presidente.

La squadra è così composta: Daniele Pistone consigliere effettivo artistico, Giorgio Pasquini consigliere effettivo action corsa, Luca Taraschi consigliere effettivo hockey, Stefano Brancalion consigliere effettivo action altre discipline, Matteo Fraschini consigliere supplente artistico, Pietro Carnevale consigliere supplente action corsa.