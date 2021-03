“Marzo è un mese pazzo”, recita un insolito proverbio. “Pazzo” forse per via del tempo, che non è mai più gelido di quello del trascorso inverno ma non è ancora afoso come nella susseguente estate. “Pazzo” per l’allegria e la spensieratezza preannunciate dall’agognata primavera. “Pazzo” anche per il nostro inconsueto tentativo di mixare gli eventi al chiuso e all’aperto sia del sabato sia della domenica, che follemente azzardiamo qui sottostante. Dopotutto nulla di più “pazzo” è come la nostra inconfutabile sollazzevole comune passione per le quarantott’ore più piacevoli della settimana!

Sabato da Savona l’attore Alessandro Bergallo porta in scena lo spettacolo comico di teatro canzone “Ce le ho tutte!”, di cui è autore insieme ad Andrea Begnini e con la partecipazione dal vivo al contrabbasso di Federico Bagnasco. Un divertente percorso jazz di definizione di se stessi per via di negazione: provando a togliere progressivamente da sé, come tanti post-it da una parete, tutte le paure, le illusioni, i ragionamenti contorti e le false aspettative che ereditiamo e ci costruiamo nel corso della nostra esistenza, si arriverà (forse) a scoprire se resta qualcosa di noi.

Prosegue l’edizione multimediale di Profumi e Colori di Liguria, manifestazione organizzata dalla CNA provinciale e dedicata alla valorizzazione delle imprese, un viaggio alla scoperta di alcune località che si raccontano partendo dalle lavorazioni e dalle attività degli artigiani locali. Sabato scopriremo la creatività artistica e artigianale che si fonde alla capacità di modellare e utilizzare i materiali. Si parte da Loano alla scoperta delle opere di una vetreria artistica e del mestiere dell’orafo. Il viaggio si conclude ad Albisola, Città della Ceramica, dove esiste una scuola legata a questa tradizione secolare.

La Gallery Malocello di Varazze, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, ospita una mostra collettiva di pittura, scultura e mosaico in occasione della sua riapertura al pubblico. Sempre disponibile a collaborare con enti e scuole, l’associazione rappresenta un valore aggiunto per la promozione culturale e turistica di Varazze. Con passione e impegno il sodalizio ha reso possibile la realizzazione del sogno di tanti varazzini: una galleria d’arte in città e soprattutto un punto di incontro e socializzazione per giovani e meno giovani.

Domenica si terrà la Gran Fondo Città di Loano, gara ciclistica organizzata dal gruppo sportivo LoaBikers e valevole come decimo Memorial “Laura Pesce”, che assegnerà un premio speciale alla prima donna classificata nella categoria W2. La Granfondo si disputerà su una distanza di quasi 112 km. I ciclisti partiranno da piazza Valerga, si immetteranno sull’Aurelia e si dirigeranno verso Albenga. Giunti a Zuccarello, inizierà la salita attraverso Castelvecchio di Rocca Barbena fino al Colle dello Scravaion, il “Gran Premio della Montagna” con i suoi 814 metri di quota. L’arrivo sarà alla Marina di Loano.

Domenica da Finale Ligure i Cattivi Maestri metteranno in scena “Il sogno di Frida”, spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni, con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta, diretti dalla regista e autrice del testo Annapaola Bardeloni. Frida (Kahlo) è una bambina e come tutte le bambine ha la testa piena di sogni. Uno dei più forti è ballare ma Frida non può ballare: le sue gambe non glielo permettono. Allora si inventa una vita “altra” in cui la sua amica del cuore immaginaria balla al posto suo, ride quando lei vorrebbe piangere, tace e la osserva ogni volta che vorrebbe star sola e invece è costretta a parlare e ad esporsi.