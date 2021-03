“Spese pazze” in Regione, le reazioni degli ex consiglieri assolti: “Recuperate onorabilità e giustizia”

Provincia. Soddisfazione, ma anche una certa amarezza per aver recuperato dopo tante udienze e molti anni la propria “onorabilità” ed essere stati assolti. E’ questo lo stato d’animo più diffuso tra gli ex consiglieri regionali che, questa mattina, hanno ascoltato la sentenza della Corte d’Appello di Genova rispetto all’inchiesta sulle “spese pazze” in Regione.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, si è detto “veramente stupito e commosso di questa sentenza, anche perché ero sicuro di non aver fatto nulla di quello che era contestato”.

Nino Miceli, che nel frattempo ha abbandonato la politica, commenta tra l’amaro ed il soddisfatto: “Dopo nove anni di sofferenza finalmente si torna ad avere onorabilità e giustizia. Questi nove anni non ce li restituirà nessuno, così come non ci verranno restituite tante carriere politiche decapitate; ma se non altro da oggi si torna, come detto, ad avere un’onorabilità derivante dal fatto di essere stati riconosciuti innocenti con formula piena”.

E soddisfatta è anche l’altro ex consigliere regionale loanese, Roberta Gasco, che commenta: “Apprendo con gioia la notizia dell’assoluzione per me e per i miei colleghi. Mi riservo comunque di leggere la sentenza appena sarà disponibile”.