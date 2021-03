Spegne oggi 100 candeline l’ex maestra Giuseppina Zambelli: ha insegnato in molte scuole del savonese

Provincia. Compie oggi 100 anni la signora Giuseppina Zambelli, per anni insegnante di scuola elementare in diversi istituti del savonese: a Giusvalla negli anni ’60, a Vado Ligure a cavallo tra anni ’60 e ’70, per poi terminare la sua carriera lavorativa alle Fornaci di Savona, presso la scuola XXIV aprile, negli anni ’80.

Seconda di tre sorelle, Giuseppina è nata a San Carlo Canavese il 19 marzo 1921 fuori dalla terra di origine familiare, Sarzana, per via dei continui spostamenti del padre, maresciallo maggiore del regio esercito.

Sempre stata amante dei viaggi e della montagna, la signora Zambelli ha affrontato con il marito Lucio lunghe camminate estive per tutte la aree dolomitiche da lei tanto amate insieme alla più vicina San Giacomo dove si recava nei fine settimana nel resto dell’anno. Rimasta poi vedova nel 1989, ha mantenuto comunque tutta la sua voglia di viaggiare, affrontando anche una vacanza di 2 settimane in Scozia all’età di 93 anni e sino ai 95 a Courmayeur in agosto.

Oggi soggiorna coccolata da più di un anno da tutto il personale di Villa Azzurra a Varigotti dove continua a fare una vita sana: alimentazione a base di pesce, un buon bicchiere di vino, piglio energico e gran voglia di vivere, forse l’elisir della sua lunga vita!