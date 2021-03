Sicurezza stradale, decoro urbano e verde pubblico: nuovi interventi a Pietra Ligure

Prosegue il programma dell’amministrazione di Pietra Ligure sul piano di interventi di cura e manutenzione del territorio comunale.

Oltre alle opere in itinere per la messa in sicurezza a seguito del maltempo e di prevenzione del rischio idrogeologico, verde pubblico, decoro urbano pavimentazioni e sicurezza stradale sono i punti dell’azione dei lavori varati e conclusi negli ultimi giorni.

Sono iniziati i lavori di sistemazione e ripristino della pavimentazione di via Matteotti. “L’intervento, che consiste nel rifacimento del selciato lastricato sconnesso e danneggiato, va nella direzione di una sempre maggiore cura del nostro territorio e restituirà alla città una zona nevralgica riqualificata. Da subito, chiediamo pazienza per il disagio che i lavori potranno arrecare alla cittadinanza e alle attività produttive, ma la pavimentazione in oggetto risulta essere in molti tratti irrimediabilmente danneggiata e piuttosto pericolosa e si è reso, quindi, necessario intervenire sia per una questione di fruibilità in tutta sicurezza che di decoro urbano e cura del territorio” hanno sottolineato il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore Francesco Amandola.

Con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, invece, si sono conclusi i lavori di rifacimento della rotonda posta all’intersezione tra via Torino, via Badano, via Pollupice e via Soccorso, per garantire una maggiore sicurezza veicolare e soprattutto ai pedoni.

E poi il patrimonio arboreo comunale, oggetto di un vasto programma manutentivo di potatura che ha interessato oltre 700 alberi di diverse tipologie, dalle latifoglie alle palme, dagli ulivi agli aranci e agli agrumi in genere, dalle magnolie, ai morus, alle cicas, agli oleandri, alle mimose, agli allori, ai pitosfori, ai carrubi, agli alberi del pepe, solo per citarne alcune. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati ultimati i lavori che hanno visto all’opera ditte specializzate e la squadra di operai comunali addetti alla manutenzione del verde.

“Il nostro verde pubblico si caratterizza per una molteplicità di tipologie ed elementi che comprendono le aree a verde, i parchi, i giardini, il patrimonio arbustivo, le siepi, gli arredi, le aiuole ed il patrimonio arboreo, a restituire un panorama di essenze notevole e variegato cui la nostra amministrazione dedica massima attenzione, impegno e risorse continuative e che, oltre ad essere un importante biglietto da visita per la nostra cittadina, contribuisce in modo sostanziale alla sua vivibilità e alla sostenibilità ambientale” hanno concluso sindaco e assessore pietresi.