Carcare. La polizia locale di Carcare per far fronte alle frequenti situazioni di pericolo sul territorio è stata dotata di giubbotti antiproiettile e anti-taglio.

Da oggi così gli operatori effettueranno controlli alle norme di comportamento del codice della strada e in materia di vigilanza sulle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, indossando il cosiddetto “gap”, esattamente come le altre forze di polizia statali.

Gli agenti di polizia municipale possono essere infatti esposti a episodi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ed è proprio per questo motivo che sono stati dotati di uniformi operative e equipaggiamento tattico-difensivo come previsto dai Regolamenti comunali in vigore.

Inoltre, da qualche giorno gli stessi agenti hanno in dotazione tablet e smartphone per emettere in tempo reale il bollettino di pagamento della sanzione al Codice della Strada comprensivo dei codici Qr, utilizzabili per il sistema PagoPa. Il Comando, nelle settimane scorse, aveva preso contatti con una ditta specializzata che già si occupa della gestione dei verbali, la quale ha fornito dispositivi, con stampante annessa, da tenere nelle vetture di servizio durante i pattugliamenti.

L’utilizzo dei tablet è una conseguenza dei sempre nuovi sistemi di pagamento che, oltre a essere semplici e affidabili, consentono una tracciabilità immediata dei flussi di pagamento e la possibilità di consultazione immediata da parte dell’utenza sul portale “multe on-line” della polizia locale di Carcare.

“È un sistema più economico ed efficiente – spiega il comandante Luca Pignone -, che non abbiamo potuto evitare di adottare, in quanto previsto dalla nuova normativa. Il nostro servizio, comunque non è incentrato sul ‘fare cassa’, ma su una costante vigilanza e attività di prevenzione degli illeciti sulle strade comunali, in un periodo così delicato come quello della pandemia”.