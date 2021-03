Si perde durante un giro in bici nei boschi: salvato da soccorso alpino e vigili del fuoco

Pontinvrea. E’ stato ritrovato poco prima delle 23 di ieri sera il biker smarritosi nella zona del Giovo Ligure, nel comune di Pontinvrea.

L’uomo, un savonese di 67 anni, stava effettuando un giro in bici ma ha perso l’orientamento e non è stato più in grado di rientrare. Giunto sulla riva di un ruscello, essendo completamente immerso nel buio non è stato in grado di guardarlo e così ha chiamato i soccorsi.

Subito si sono attivati il Soccorso Alpino Liguria ed i vigili del fuoco con i cinofili, che hanno avviato le ricerche.

I soccorritori, in particolare i cinofili dei vigili del fuoco, sono riusciti ad individuarlo e a riportarlo sulla strada. Le sue condizioni sono buone.