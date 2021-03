Alassio. Il vento tradisce. Domenica, terza e ultima giornata valida per la Settimana Internazionale di Vela d’Altura, le barche escono a cercare un vento che proprio non ne vuole sapere di stabilizzarsi e di riempire le vele. Si tenta una partenza, sembrerebbero esserci le condizioni minime per regatare, quando di colpo il venti scompare lasciando le barche a cullarsi sulle onde. Si conclude così l’edizione 2021 di una classica della vela alassina riservata alle classi Irc e Orc.

Un vero peccato per la splendida sfida cui lo Swan 45 di Walter Pizzoli, Ange Trasparent II, timonato, da Beppe Zaoli, e il Grand Soleil Essentia 44, dell’armatore romeno Catalin Trandafir, avevano dato vita nelle prime due giornate. I due si sono alternati al comando della flotta, ma il romeno, ad Alassio per preparare Europeo e Mondiale della classe, avendo stazzato solo due genoa, si è trovato in difficoltà con le raffiche di vento sopra il 25 nodi della seconda giornata. Invariata dunque la classifica finale che registra la vittoria di Ange Trasparent II.

“Ci abbiamo provato fino alla fine – commentano dal Cnam Alassio – sarebbe stato bello chiudere con almeno un’altra prova, ma non è stato possibile posare il campo di regata. Resta la soddisfazione di aver organizzato un’ottima tappa del circuito Irc e Orc, anche con un vento, nella seconda giornata, davvero importante che ha messo a dura prova gli equipaggi e gli scafi. C’è infatti soddisfazione da parte di tutti e la consapevolezza di avere un team affiatato che svolge al meglio le operazioni a terra e in mare”.

“Sono state regate davvero molto belle e, in taluni casi, molto vicine alla riva: un vero spettacolo per chi da terra ha potuto assistervi – sorride Roberta Zucchinetti, Consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio, ogni volta che si parla della “sua” vela – I complimenti vanno come sempre al Cnam Alassio per l’ottima organizzazione. Un grazi particolare a tutti i ragazzi che ogni volta si prodigano per la gestione delle regate”.