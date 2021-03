Settimana Internazionale di Vela d’Altura: Essentia 44 si aggiudica la prima prova

Alassio. Una giornata strana, iniziata fredda e piovosa per trasformarsi grazie al bel sole che nella tarda mattinata ha illuminato la Baia di Alassio favorendo un bel vento teso: ideale per la prima prova della Settimana Internazionale di Vela d’Altura per le classi Irc e Orc.

Sedici le barche iscritte che oggi si sono cimentate nella prima costiera. Partenza davanti al molo di Alassio, boa a Capo Mele, seconda boa all’isola Gallinara per tornare al molo; 20/24 nodi di vento da nord nord-est e un mare mosso, affollato di delfini divertiti dall’incedere delle barche.

“Un’unica prova – spiegano dal Cnam Alassio – perché sicuramente più impegnativa e lunga del tradizionale bastone, infatti anche il punteggio raccolto è maggiormente premiante. Al momento guida la classifica il nuovissimo Gran Soleil Essentia 44 dell’armatore romeno Catalin Trandafir che qui ad Alassio sta preparando sia il campionato europeo, sia il Mondiale della classe Orc. Lo insegue invece un elegantissimo Swan 45, Ange Trasparent II, certo più datato ma sempre velocissimo e competitivo, affidato alle mani del ‘solito’ Beppe Zaoli”.

Tra i soci Cnam in acqua anche Bruno Broccanello su Robi e 14, il Farr 40 di Massimo Schieroni, che chiude la giornata al sesto posto.

Si torna in acqua domani quando Alassio sarà interessata dal passaggio, intorno alle 15, della Milano-Sanremo di ciclismo: un bel colpo d’occhio per la Baia del Sole.

La classifica:

.