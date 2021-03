Servizi Ambientali, Loano ritira la candidatura di Vaccarezza nel Cda: ecco i nomi

Loano. Dopo le polemiche dei giorni scorsi ecco i due nuovi nomi per il Cda della Servizi Ambientali: entrano l’ex sindaco di Borghetto ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia Santiago Vacca, oltre all’ingresso di Giacomo Cacace in rappresentanza di Loano.

Dunque sono stati nominati i due posti vacanti nel Consiglio di Amministrazione della società del servizio idrico del ponente savonese.

La svolta con la decisione di Loano di ritirare la possibile candidatura di Angelo Vaccarezza che aveva scatenato reazioni e scontri politici, che avevano coinvolto gli stessi vertici di Servizi Ambientali.

Saltata l’opzione Vaccarezza sono rimasti i due nomi sul tavolo della trattativa.

La presidente Barbara Balbo ha quindi annunciato oggi la decisione di cooptare i due componenti che ancora mancavano al Cda per tornare a 5 membri. Ora si attende la ratifica dell’assemblea dei soci, una assemblea, però, chiamata a confrontarsi con la “guerra” interna dei comuni della Val Maremola per i mancati lavori di collegamento al depuratore consortile, con tanto di battaglia. Da qui si erano verificate le due dimissioni nel Cda, con la necessità di procedere alla loro sostituzione.