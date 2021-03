Servizi Ambientali, i sindaci della Val Maremola abbandonano l’assemblea dei soci: “Prima chiarezza”

Pietra Ligure. “Questa mattina abbiamo partecipato all’assemblea dei soci della servizi Ambientali S.p.A. A nostro nome, Val Maremola e Borgio Verezzi, ha preso la parola il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi chiedendo che l’ultimo punto all’ordine del giorno, dedicato all’esame dello stato di avanzamento dei lavori di collettamento al depuratore di Borghetto Santo Spirito dei Comuni di Pietra Ligure, della Val Maremola e di Borgio Verezzi, venisse trattato per primo”. Lo comunicano in una nota congiunta Luigi De Vincenzi, Mauro Boetto, Alessandro Oddo e Renato Dacquino, rispettivamente sindaci di Pietra Ligure, Giustenice, Tovo San Giacomo e Borgio Verezzi.

“La richiesta – spiegano – è stata accettata ed è iniziata la discussione, ma dopo più di un’ora non abbiamo avuto nessuna risposta né sul cronoprogramma né sulla fattibilità dei lavori o almeno sull’inizio degli stessi”.

“A seguito di questo, noi amministratori di tutta la Val Maremola e di Borgio Verezzi abbiamo abbandonato la riunione e non parteciperemo più a nessuna riunione della Servizi Ambientali S.P.A. fino a che non verranno dipanati i problemi e stabilito un preciso cronoprogamma.

Confermiamo, altresì, il proseguimento dell’azione legale diretta non solo ad acquisire conoscenza sullo stato attuale dei lavori, sulle cause del ritardo e del mancato avvio dei lavori, ma anche a tutelare le nostre Amministrazioni comunali per eventuali conseguenze” concludono.