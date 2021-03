Spotorno. Giornata di gare a squadre, domenica 14 marzo, nel palazzetto di Quiliano per la prima prova del campionato di Serie D, per le ragazze della Ginnastica Libera Spotorno.

Prime in pedana per la compagine spotornese, le allieve Teresa Passalacqua, Sophie Riccobene e Martina Briano nel livello LB, che hanno ben eseguito il collettivo a corpo libero mentre nella coppia sono incappate in un piccolo errore che però, non le ha spodestate dal podio, dove hanno conquistato il terzo posto.

Nel livello LC invece, le Junior/Senior, Gea Mantero, Ilaria Prestia, Valentina Ferrero, Giulia Ricco e Kristina Yatskanich, non hanno eseguito al massimo i loro esercizi e sono giunte none.

Primo posto per le allieve Eva Astigiano, Asia Bussi e Chiara Grassini, nella Serie D LD, che, nonostante l’assenza della loro compagna Micol Mucciolo, hanno eseguito molto bene tutta la routine di gara.

Nelle Junior/Senior la Libera ha presentato due squadre: terzo posto per Sofia La Scala, Chiara Mossa e Cecilia Zaccarini, con una prova non eccellente nella squadra ma riscattate in parte dalla successione e dall’individuale; quarta la squadra composta da Giada Nieuwenhuizen, Sindi Domi, Chiara Maglio e Sara Carello, incorse, anche loro, in troppi errori nella squadra che hanno inficiato la loro posizione in classifica, nonostante l’ottima prova nell’individuale di Giada.

Le ultime a scendere in pedana, per il livello più alto LE, sono state Marilù Rota, Laura Ruda ed Elisa Testa: medaglia d’oro per loro, che hanno eseguito un esercizio di squadra nuovissimo sulle note del “Fantasma dell’opera”, con un po’ di imprecisioni e di ansia, ma che sicuramente sapranno migliorare, per concludere con la successione di Laura e Marilù, quest’ultima protagonista poi di un ottimo esercizio alle clavette.