Montjovet. Il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon, matricola rivelazione del campionato, a tredici giornate dal termine occupa la terza posizione in classifica, a soli 5 punti dalla vetta. I valdostani si trovano a soli 5 punti dal Gozzano capolista ed oggi c’è lo scontro diretto tra le prime due.

Per il Vado, quindi, quella odierna è una trasferta decisamente difficile. I rossoblù hanno ottenuto 5 punti nelle ultime quattro giornate, ma sono ancora in piena zona retrocessione, penultimi in classifica con 17 punti all’attivo. All’andata finì 2 a 0 per il Pont Donnaz.

La cronaca. Roberto Cretaz schiera Vinci, Montenegro, Maffezzoli, Tanasa, Balzo, Ciappellano, Filip, Masini, Varvelli, Gambino, Jeantet.

A disposizione ci sono Gini, Ruatto, Ferrando, D’Onofrio, Cena, Paris, Scala, Sterrantino, Borettaz.

Il Vado, guidato da Cristiano Francomacaro, si presenta in campo con Luppi, Lipani, L. Casazza, Bernardini, Strumbo, Tissone, Vignali, Taddei, Sbarbati, D’Antoni, Bacigalupo.

In panchina siedono Ghizzardi, Olivieri, Boiga, Pedalino, Alberto, A. Casazza, Pregliasco, Barbetta, Dagnino.

Arbitra Michele Molinaroli della sezione di Piacenza, assistito da Simone Giuseppe Chimento (Saronno) e Gennaro Scafuri (Reggio Emilia).

All’8° il Pont Donnaz sblocca il risultato. Rete di Varvelli. 1 a 0.