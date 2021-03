Serie C: nel girone A Albisola ancora prima, Finale tiene il passo

Savona. Quarta giornata di campionato per la Serie C di pallavolo maschile nello scorso weekend, seguita dal turno infrasettimanale. I due gironi viaggiano a ritmi abbastanza diversificati, a causa delle diverse misure sanitarie sui territori, ma la serie sembra iniziare a delineare le sue gerarchie.

Nel girone A, passaggio provvisorio in testa per l’Avis Finale, domenica leader con 9 punti. I finalesi di coach Paroli si sono imposti nettamente per tre set a zero sulla Spazio sport nella gara di domenica pomeriggio. I genovesi restano fermi a zero punti in tre gare. Tre a zero, ma casalingo, per la Sabazia Ecosavona. La Sant’Antonio Genova ha ceduto di schianto il primo parziale, duellando in quelle successive, ma senza incidere davvero. Ancora ferma la Grafiche Amadeo Sanremo, che ha conquistato però tre punti nell’unica gara disputata.

Il turno infrasettimanale ha visto ben due derby. L’Albisola ha avuto la meglio nel confronto con la Sabazia Ecosavona: tre set a zero mercoledì sera per il team di Claudio Agosto, che così si riprende il primo posto, sorpassando i finalesi. Vittoria per tre set a zero anche a Genova Sestri, dove la Sant’Antonio non ha lasciato scampo alla Spazio Sport, capace comunque di tenere botta nel secondo set fino al 26-24.

Nel girone B della serie un solo match disputato nel weekend. A decidere la sfida tra Colombiera Sarzana project e Vdm Mulattieri creations è stato il tie break, che ha sorriso ai padroni di casa. Dopo un provvisorio 1-0 e il successivo 1-2, il team di capitan Carli si è imposto 17-15.

Martedì sera la squadra di Sarzana ha bissato i due punti, questa volta a Chiavari. La Villaggio tre stelle si è trovata due volte in svantaggio e due volte ha rimontato. Nel quinto parziale, però, ha ceduto spazio e punti, consegnando la vittoria agli ospiti. Nel match di mercoledì, invece, la Mulattieri ha avuto la meglio sulla Futura Avis Bertoni. Primo set agli ospiti, poi gioco in mano alla Mulattieri che, pur di misura, si è imposta nei passaggi successivi, incassando i tre punti.

In classifica, il primo posto è condiviso da Colombo e Mulattieri, con i genovesi che hanno giocato una gara in meno.