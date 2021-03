Albisola Superiore. Mercoledì sera, per il campionato di Serie C maschile, la formazione dell’Albisola ha superato con un netto 3 a 0 la Sabazia. Primo e terzo set vinti con un distacco di dieci punti, mentre il secondo si è concluso 25 a 22.

L’allenatore Claudio Agosto promuove la prestazione dei biancazzurri: “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra organizzata. Abbiamo espresso un buon livello di gioco. Qualche passaggio a vuoto? Penso sia normale in uno sport come la pallavolo, spesso si assiste a ‘più partite’ nello stesso set. L’importante è ridurre al minimo i passaggi a vuoto e fare in modo che durino il meno possibile”.

La forza del gruppo al centro dei pensieri del capitano Andrea Arzarello: “Il gruppo è la nostra forza. Oggi la battuta ha fatto la differenza. Stiamo affrontando un campionato difficile anche perché ci sono molte squadre nuove ed è quindi difficile preparare le partite con pochi dati su cui lavorare”.

Un successo che consente alla squadra di coach Agosto di consolidare il secondo posto in classifica. Con 10 punti ed una partita disputata in meno, l’Albisola si trova ad appena due lunghezze dalla capolista Volley Team Finale, che sarà l’avversaria del big match in programma domani alle ore 19.