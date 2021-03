La vittoria di ieri sera in casa della Serteco Volley School di Genova, la terza di fila per la prima squadra del Celle Varazze Volley, è di quelle preziose: vale infatti il primo posto nel girone B del massimo campionato regionale di pallavolo femminile.

Si tratta di un verdetto provvisorio, perché le vicine di casa del Cogoleto hanno una partita in meno. Ma resta un’ottima notizia per una squadra giovane, che ha affrontato la stagione con l’obiettivo di una comoda salvezza. Tre a zero il risultato del match di ieri sera (25-17, 25-21, 25-21). Top scorer dell’incontro la schiacciatrice Silvia Graziani, seguita da Monica Pastorino e Stefania Peroni. Come al solito sempre molto coinvolta anche la centrale Caterina Arrigo, che vanta con il palleggio Nicole Villa una splendida intesa.

In rosa anche le centrali Beatrice Vicino e Alice Lanfranco. Le attaccanti Serena Zela, Elena Tropiano ed Elena Casazza. La palleggiatrice Viola Saettone. I liberi Laura Laporta e Maria Molinari. Sono 9 i punti in classifica per le biancoblù allenate da Enrico Lamballi e Marco Levratto, con un bottino di 3 vittorie e 1 sola sconfitta al tie break.