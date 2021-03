Serie B femminile, l’Amatori Savona ingrana la quarta

Vado Ligure. Poker della squadra biancorossa che a Moncalieri colleziona la quarta vittoria consecutiva.

Pappagalline che approcciano alla partita come di consueto con la testa fra le nuvole, commettendo gravi errori di disattenzione sia difensiva che offensiva (nei primi minuti quattro tiri sbagliati sotto canestro senza difesa), concedendo addirittura 21 punti alle piemontesi e arrivando così alla prima sirena sotto nel punteggio di una lunghezza, 21-20.

Al rientro in campo le savonesi cercano di rispondere presente alle indicazioni dettate da coach Dagliano e guidate da Picasso (14 alla fine per lei) riescono a mettere il naso avanti arrivando all’intervallo in vantaggio 35-40.

Nella ripresa le liguri non si scompongono, anzi alzano l’intensità difensiva, fattore che permette di correre meglio in campo alzando le percentuali offensive e piazzando un break di 12-0: spallata alla partita importante (44-58 al 30°) che man mano che passa il tempo vede le piemontesi cedere terreno arrivando alla sirena finale sul punteggio di 48-75.

“Approccio alla partita come sempre da rivedere – affermano i dirigenti del team -, ma tutto sommato una buona prova delle biancorosse, che per la quarta partita su altrettanti match vede andare a referto la maggior parte delle componenti della squadra, a beneficio del fatto che l’alchimia di squadra c’è e dev’essere migliorata per divertirsi ancora di più. Nell’augurarvi buona Pasqua vi diamo appuntamento al geodetico di Vado domenica 11 aprile in vista del match valido per la quinta giornata di andata contro il Castelnuovo Scrivia“.

Il tabellino:

Pallacanestro Torino Young – Amatori Pallacanestro Savona 48-75

(Parziali: 21-20; 35-40; 44-58)

Pallacanestro Torino Young: Merlo, Margaria 5, Iscardi 7, Bevolo 10, Bertoglio, Landi 2, Ferraris, Ramasso 15, Carnevale Schianca 3, Jakpa, Mattiazzi 4, Mouhomba 2. All. Terzolo.

Amatori Pallacanestro Savona: Sansalone 6, Tosi 8, Pregliasco 5, Poletti 6, Guidetti, Zignego 9, Picasso 14, Paleari 11, Leonardini 11, Zappatore 4, Franchello 1. All. R. Dagliano, ass. Cacace – Faranna.

Arbitri: Colli (Trecate) e Napoleone (Torino).