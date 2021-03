Serie B: Amatori Pallacanestro Savona a punteggio pieno

Savona. Tris biancorosso: a Biella l’APS colleziona la terza vittoria su altrettante partite.

Pappagalline che entrano in campo con la testa ancora sul pulmino, commettendo tantissimi errori sia offensivi che difensivi, errori che le piemontesi non riescono a concretizzare in situazioni favorevoli tanto da permettere alle liguri di chiudere il primo quarto in vantaggio 12-15.

Il secondo periodo è una fotocopia del primo ma le savonesi, scaldati i motori, grazie ad alcune accelerazioni riescono a strappare un mini vantaggio verso la fine del quarto arrivando così sul 23-32 alla sirena di metà partita.

Terzo periodo che inizia all’insegna della difesa: le ragazze di coach Dagliano sembrano aver accusato la sgridata e sono molto più attente tanto da riuscire ad andare in vantaggio 23-42, ma ecco che le savonesi, come una settimana prima, commettono l’errore di spegnere l’interruttore tanto da permettere alle piemontesi di rientrare in partita arrivando alla penultima sirena sul punteggio di 32-45.

Ad inizio ultimo quarto l’interruttore sembra ancora spento: errori grossolani sia offensivi che difensivi permettono alle ragazze di coach Cardano di riportarsi in scia fino al meno 6 a 6’ dalla fine, ma dopo un time-out di coach Dagliano le biancorosse escono più motivate ed attente così da collezionare quattro palloni recuperati in un minuto ed altrettanti canestri, spallata che risulta decisiva per le sorti del match che si chiude 47-66.

“Partita terribile, bisogna capire quanto prima che non si può pensare di togliersi qualche soddisfazione giocando così distratte senza avere un’identità precisa di gioco” è la critica analisi dello staff tecnico dell’APS, al di là del successo ottenuto.

Prossimo appuntamento a Moncalieri contro la Pallacanestro Torino Young, sabato 27 marzo alle ore 21.

Il tabellino:

Bonprix Biellese – Amatori Pallacanestro Savona 47-66

(Parziali: 12-15; 23-32; 32-45)

Bonprix Biellese: Tua, Habti 1, Tamini 12, Zanforlini 3, Celleghin, Guzzon 5, Trucano 13, Gandini 9, Barbagallo ne, Ricino 4. All. Cardano, ass. Toso.

Amatori Pallacanestro Savona: Sansalone 4, Tosi 5, Pregliasco 3, Poletti 12, Guidetti, Lanari 3, Zignego 9, Picasso 1, Paleari 19, Leonardini 2, Zappatore 8, Franchello. All. R. Dagliano, ass. Cacace.

Arbitri: Sarzano (Casale Monferrato) e Bussetti (Valenza).