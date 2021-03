Serie A1, Salerno contro Rari Nantes Savona

Salerno. Ad aprire la terza giornata della fase di élite è la partita tra Rari Nantes Salerno e Rari Nantes Savona. I campani, nell’unico incontro del girone F fin qui disputato, hanno perso 13-5 con l’Ortigia. I biancorossi, dopo essersi arresi per 11-7 al Brescia, hanno avuto la meglio sugli aretusei per 10-6.

La formazione condotta da Angelini, quindi, vede la possibilità di centrare l’obiettivo semifinali scudetto. Per farcela, è necessario non lasciare per strada punti oggi nella piscina Vitale. Il Salerno, che ha raggiunto l’obiettivo salvezza e può giocare senza obbligo di far risultato, non ha nulla da perdere.

Per i biancorossi è la prima uscita dopo l’addio alla pallanuoto giocata di Federico Piombo.

La cronaca.

Il tabellino:

Rari Nantes Salerno – Rari Nantes Savona 0-0

(Parziali: 0-0

Rari Nantes Salerno: Santini, M. Luongo, Esposito, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic, Cuccovillo, Elez, Parrilli, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Matteo Citro.

Rari Nantes Savona: Massaro, An. Patchaliev, Urbinati, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano, Fondelli, Iocchi Gratta, Bertino, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo e Fabio Ricciotti (Roma). Delegato Fin: Maurizio De Chiara (Napoli).

Note.