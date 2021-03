Scudo penale personale vaccinatore, Tosi (M5S): “Discussione prematura, serviva approfondimento giuridico”

Liguria. “Surreale (per usare un vocabolo tanto caro a questa maggioranza) che oggi la Lega abbia voluto impegnare la Regione su una materia oltremodo complicata, su cui lo stesso Governo non ha ancora trovato la quadra: l’ordine del giorno per lo scudo penale per i medici vaccinatori e il personale sanitario non doveva passare senza un doveroso approfondimento giuridico nelle Commissioni competenti, sentite ad esempio le sigle sindacali degli avvocati”. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo regionale Fabio Tosi.

“L’assemblea legislativa – spiega il consigliere – è così entrata a gamba tesa su una questione che non è di competenza regionale”.

“Avevamo invitato le parti a rimandare la discussione, adottando tutte le precauzioni del caso. Come M5S ci siamo astenuti” conclude Tosi.