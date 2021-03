Scontro tra veicoli ad Alassio, due adulti ed un bambino all’ospedale

Alassio. E’ di tre feriti il bilancio del tamponamento a catena verificatosi pochi minuti prima delle 16 di oggi pomeriggio in viale Hanbury ad Alassio.

Il sinistro ha visto coinvolti tre veicoli, sui quali viaggiavano complessivamente quattro persone.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e due ambulanze della croce bianca e della croce rossa di Alassio e una della croce bianca di Albenga.

Come detto, tre passeggeri sono stati trasferiti in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Tra di loro anche un bimbo di due anni per l’impatto con l’airbag, esploso nello scontro.