Sci, Trofeo Alpi Marittime: Limone Piemonte ha incoronato i vincitori

Savona. Sabato 6 e domenica 7 marzo si è svolto a Limone Piemonte, in due tappe, il Trofeo Alpi Marittime, competizione inserita nella Coppa Liguria. Vi hanno aderito tutti gli sci club della regione e dintorni; l’evento è stato organizzato dallo Sporting Alpi Marittime.

Sabato 6, nell’Under 12 Cuccioli femminile doppietta per il Grizzly Snow Team, grazie a Vivian Petrin e Cecilia Balbo, prima e seconda, mentre Valentina Ferraiuolo del SC Val Bormida si è piazzata terza. Tra i maschi, ancora Grizzly Snow sul gradino più alto, grazie a Federico Lissignoli, mentre Federico Tomasi del SC Val Bormida col suo secondo posto si intromette nel nutrito gruppo di Grizzly, che raccolgono pure un bronzo con Tommaso Gesso.

Nell’Under 14 Allievi maschile si impone Federico Fossati per lo Ski Club Savona; a seguire Francesco Trosso del Ceva e Filippo Bottinelli della Prato Nevoso Gam. La quale nella categoria femminile brilla grazie alla doppietta conseguita con Eleonora Taddei (prima) e Caterina Valentini (seconda), mentre terza è Laila Petrini del Grizzly Snow.

Nell’Under 16 Allievi femminile Veronica Marenco del SC Val Bormida sul gradino più alto, Giulia Lazzaroni del SC Sanremo subito dietro, e Lucrezia Quaglia del Ceva su quello più basso. Doppietta in quello maschile per i padroni di casa dello Sporting Alpi Marittime grazie a Matteo Russi, primo, e Umberto Conti, secondo, mentre Tommaso Vacca della Prato Nevoso Gam si accoda al terzo posto.

Nel Giovani/Seniores maschile Pietro Salsotto ha vinto un altro oro per gli anfitrioni dello Sporting Alpi Marittime, Leonardo Tatini l’argento per la Prato Nevoso Gam, Alberto Giovanni Badino il bronzo nuovamente per lo Sporting.

Nel Master D femminile Marta Pavone e Silvia Laurano hanno fatto gli ori di casa per lo Sporting, mentre Gaia Rutigliano del Prato Nevoso Gam è arrivata terza.

Nel Master C maschile, Giacomo Montano si è affermato per conto del CD Banca Carige, anticipando il duo del SC Tre G costituito da Eugenio De Paolis e Dino Pallano.

Nel Master B maschile Cesare Librici dello Ski Club Savona è arrivato primo, Enrico Piovano del Ceva secondo, e Giovanni Battista Astengo del Prato Nevoso Gam terzo.

Nella giornata di domenica 7, invece, nell’Under 8 Super Baby femminile Alice Martino ha conquistato l’oro per il Ceva, Caterina Carignano l’argento per il SC Entracque, Angelica Russo il bronzo ancora per il Ceva. Tra i maschi, l’oro di Alessandro Bortesi vale al Ceva un oro in ambedue le categorie, con Lorenzo Cazzuli che prende l’argento per lo Sci Club Ski College e Carlo Costa il bronzo per SC Entracque.

Nell’Under 10 Baby maschile, primo posto per Pietro Campani dello Ski Club Savona, seconda piazza per Leonardo Tanzillo del Grizzly Snow, terzo gradino per Alberto Cazzuli dello Sci Club Ski College. Nel femminile, ha prevalso Elisa Carabalona dello Snow Sanremo, a seguire Arianna Avanzini del Prato Nevoso Gam, seconda, e Agatha Maria De Candia del Grizzly Snow, terza.

Nell’Under 12 Cuccioli femminile, questa volta arriva prima Valentina Ferraiuolo del SC Val Bormida e terza Vivian Petrini, mentre s’intromette nel podio Bianca Mombelloni dello Snow Sanremo, seconda. Tra i maschi, ancora primo Federico Lissignoli, mentre Tommaso Gesso e Federico Tomasi si invertono di posizione e giungono secondo e terzo.

Nell’Under 14 Allievi maschile si conferma dominatore Federico Fossati, mentre ai piedi del podio stavolta si classificano, secondo, Carlo Maria Migone del Ceva, e, terzo, Marco Badino dello Sporting Alpi Marittime. Nel femminile Laila Petrini è prima ed Eleonora Taddei seconda, mentre Teresa Borgna del Grizzly Snow si è classificata terza.

Nell’Under 16 Allievi femminile Federica Toesca dello Sci Club Ski College è arrivata prima, Marta Milfa dello Grizzly Snow seconda e Lucrezia Quaglia del Ceva terza. Tra i maschi, ancora primo e secondo Matteo Russi e Umberto Conti, mentre Umberto Librici dello Ski Club Savona si è issato al terzo posto.

Nel Giovani/Seniores maschile Romildo Taffetani dello Ski Club Savona anticipa Pietro Salsotto e Leonardo Tatini, facendoli scalare di un gradino sul podio. Nel Giovani/Seniores femminile primo e terzo posto per Marta Pavone e Silvia Laurano dello Sporting Alpi Marittime, tra le due Ludovica Cavallero del Grizzly Snow Team.

Nel Master D femminile Michela Ferraris del Grizzly Snow si piazza prima, Elisabetta Rosso del SC Lurisia seconda, Elena Novello dello Ski Club Savona terza.

Nel Master C maschile, Valter Gullino del Cuneo Ski Team si prende l’oro e anticipa Eugenio De Paolis ed Enrico Nicoletti, ambedue del SC Tre G.

Nel Master B maschile Paolo Giovanni De Marchi Albengo conquista l’oro per il SSC Artesina, facendo scalare Cesare Librici al secondo posto, mentre il podio è chiuso da Paolo Conti dello Sporting Alpi Martittime.

Nel Master A maschile Flavio Rena dello Sci Club Frais 1952 si incorona campione, davanti alla coppia del Ceva costituita da Dario Saino, secondo, e Francesco Drovandi, terzo.