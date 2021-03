Savona. Al Passo San Pellegrino, sulle Dolomiti, le gare Fis valide per i campionati italiani Cittadini sono iniziate con due discese sulla pista Le Coste.

La prima gara è stata vinta dall’austriaco Anton Aufschnaiter (Kitzbueheler Ski Club) con il tempo di 2’,07”10 e con 1”29 di vantaggio sul savonese Lorenzo Ciolina, secondo. Terzo ad 1″37 Simon Lochmann (Ski Club Vigiljoch).

Lorenzo Ciolina, pertanto, essendosi classificato primo tra gli atleti tricolori, si è laureato campione italiano. Ciolina, classe 2000, gareggia da tre stagioni per il Gb Ski Club Asso, società sportiva che ha sede nel comune in provincia di Como e svolge attività all’Aprica.

La competizione si è disputata eccezionalmente su due manche, a causa delle condizioni meteo. Il savonese, terzo dopo la prima manche in 1’04’46”, con un’ottima seconda discesa è riuscito a sopravanzare l’altro italiano Lochmann.

Seguito dall’allenatore Alain Pini, Lorenzo, che vive a Lecco, in passato si era distinto per i piazzamenti tra i primi dieci nel Gran Premio Italia Giovani (proprio a San Pellegrino e a Santa Caterina), per poi fare il salto nelle gare Fis sino al debutto in Coppa Europa a Sella Nevea. Ed ora la soddisfazione per la conquista del titolo tricolore.