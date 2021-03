Schianto mortale A10, scatta la gara di solidarietà per la famiglia di Denada Nerjaku: al via una raccolta fondi

Vado Ligure. Come promesso, la solidarietà non si fa attendere. È subito scattato il sostegno umano di vicinanza, ma anche pratico, nei confronti della figlia di Denada e della sua famiglia.

Come aveva anticipato a IVG.it, il preside dell’Istituto Comprensivo di Vado, il professor Daniele Scarampi, si è mossa immediatamente una catena di sostegno a partire proprio dalla scuola frequentata dalla ragazzina che ha perso la mamma, nemmeno una settimana fa, in un tragico incidente sull’Autostrada A10 a Celle Ligure. Una gara di solidarietà cui si stanno unendo i genitori dei suoi compagni, dei suoi amici e i cittadini.

Insomma l’intera comunità vadese si mobilita per dare un aiuto concreto, oltre il proprio affetto alla famiglia della giovane madre.

È stata promossa infatti una raccolta fondi in due punti della città. Da oggi e fino al prossimo venerdì, 2 aprile, nella sede Centrale della Pallavolo Sabatia di via XI Febbraio e in alcune attività commerciali: i saloni di acconciature di via XI Febbraio e via Cadorna e la pasticceria di via XXV Aprile.

Nel frattempo, i rappresentanti scolastici dei genitori stanno valutando l’ipotesi di aprire anche un conto corrente bancario.