Schianto auto-moto ad Albenga: due feriti, uno è grave

Albenga. E’ di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente verificatosi oggi pomeriggio intorno alle 17 ad Albenga, in regione Miranda.

A scontrarsi, per ragioni ancora da chiarire, sono state un’auto e una moto. Feriti sia il centauro che la conducente della vettura.

Sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Bianca di Albenga e portati al Santa Corona di Pietra Ligure: la donna fortunatamente in codice giallo, mentre l’uomo purtroppo ha riportato diversi traumi ed è arrivato in ospedale in codice rosso.