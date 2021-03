Altare. Forse la velocità eccessiva all’origine dell’incidente stradale che si è verificato oggi sulla A6, nel tratto tra Altare e Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 19.00, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo e dopo una sbandata è andato ad impattare frontalmente contro il guard rail di protezione.

Foto 2 di 2



Nessun altro mezzo in transito è rimasto coinvolto nella carambola.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e Croce Bianca di Altare: l’autista non ha riportato gravi conseguenze nel sinistro autostradale, dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Ripercussioni alla viabilità in un tratto già interessato da cantieri di manutenzione. Code e rallentamenti sulla A6 in direzione Savona, in attesa della rimozione del furgone e del ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.