Savona, tragedia in via Bresciana: donna cade dalla finestra e muore

Savona. Una tragedia si è consumata questa mattina a Savona in via Bresciana. Una donna di 67 anni, per cause ancora da chiarire, è caduta dalla finestra ed è morta.

A trovare il corpo alcuni residenti che hanno dato l’allarme. Immediati i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ora dovrà stabilire se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario.