Savona, riunito il comitato esecutivo di Cambiamo con Toti: “Vicini alle persone”

Provincia. Si è riunito questa mattina il comitato esecutivo di Cambiamo! della Provincia di Savona.

“Lavoro, progetti, prospettive e crescita sono le basi che ci porteranno lontano. L’obiettivo è essere vicino alle persone, cittadini e amministratori, per dare risposte ai problemi” si legge in una nota.

Seduti al tavolo il coordinatore regionale Angelo Vaccarezza, il coordinatore provinciale Mauro Demichelis, il responsabile per il partito alle prossime amministrative Alessandro Bozzano e il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Oliveri.

“Mentre il progetto politico sta andando avanti, si è reso necessario un incontro per discutere punto per punto i prossimi eventi legati al futuro del territorio – spiegano -. I temi trattati sono stati svariati: dalle prossime amministrative, previste agli inizi del prossimo autunno, fino ad arrivare all’organizzazione delle attività legate al tesseramento a Cambiamo!, che sta continuando a raccogliere consensi grazie all’adesione di numerosi cittadini e di moltissimi amministratori locali che si ritrovano nel progetto politico del presidente Giovanni Toti”.

“Cambiamo è un movimento in costante crescita e le persone sono al centro di questo progetto, devono sapere di poter contare su una struttura forte, in grado di dare risposte e di risolvere le criticità attraverso una rete di contatto costante con gli amministratori dei comuni”, dichiarano congiuntamente i quattro rappresentanti savonesi di Cambiamo!

“È necessario, soprattutto in un momento storico delicato come quello che stiamo affrontando, essere interlocutori vicini, non solo “fisicamente” ma anche in maniera più ampia. Cambiamo esiste e sarà, per tutti coloro che ci concederanno fiducia, quel punto di riferimento politico e territoriale del quale la Liguria ha bisogno”, concludono dal comitato esecutivo di Cambiamo della Provincia di Savona.