Savona, Renato Giusto lascia la Lega: “Ignorate le mie idee per risolvere i problemi sanitari della città”

Savona. Renato Giusto ha deciso di lasciare la Lega. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del consiglio comunale di Savona.

A innescare la reazione è stato lo “scarso riconoscimento” dell’impegno profuso da Giusto anche e soprattutto nella sua veste di medico, di presidente regionale del Sindacato Medici Italiani (Smi) ed ex presidente dell’Ordine dei Medici: “Tutte le mie idee per risolvere le problematiche sanitarie della città di Savona non sono state prese in considerazione”, spiega in una nota.

Giusto entra poi nel merito delle “cose” della Lega e nota: “I tempi oscuri che stanno caratterizzando la Lega provinciale e le oscure nuvole che si stanno addensando nel cielo della Lega mi fanno meditare. Non condividendo anche le scelte Governative in sede Nazionale ho deciso quindi di lasciare il partito”.

Giusto continuerà “a ricoprire il ruolo di presidente, essendo una carica elettiva, fino alla scadenza del mandato votando di volta in volta le pratiche secondo coscienza nell’interesse esclusivo della mia amata città”.