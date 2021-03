Savona piange la scomparsa di Franco Chiara

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Franco Chiara.

Figura molto nota in città grazie ad alcune delle sue passioni che lo hanno visto protagonista per molti anni nel mondo del volontariato come docente di UniSavona, UniVado ed Albisola.

Chiara è stato anche presidente del circolo mandolinistico sotto la direzione dello scomparso Pino Aonzo e socio benemerito di I.P.A. Savona proprio per la sua dedizione nell’associazionismo.

Franco Chiara si è spento all’età di 80 anni dopo aver ricoperto anche il ruolo di ex informatore medico: incarico che gli ha permesso di farsi conoscere anche nel mondo della sanità savonese.

Domani, sabato 13 marzo, alle 13.30 verranno celebrati i funerali presso la chiesa di San Paolo a Savona (in corso Tardy e Benech). In conformità con le disposizioni normative anti-contagio, i familiari arriveranno davanti alla chiesa mezz’ora prima per evitare assembramenti e salutare parenti ed amici.