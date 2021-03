Savona piange la morte di Lino Meriggi, professore e vice preside dell’artistico e guida dei gruppi scout

Savona. E’ in programma martedì 9 marzo alle 10 presso la chiesa di San Francesco a Savona il funerale di Lino Meriggi.

Sposato con Graziella Cotta e padre di Chiara e Francesca, è stato apprezzato professore e vice preside del liceo artistico di Savona ma soprattutto guida e faro di gruppi scout di Savona e membro del direttivo nazionale: “Ha ispirato generazioni di studenti e ragazzi che sono cresciuti con i valori e principi che Lino ha saputo loro trasmettere. Era anche apprezzato e premiato ornitologo, amante della montagna ed appassionato nel rapporto con i ragazzi, lo scorso settembre aveva festeggiato le nozze d’oro con la moglie Graziella con cui aveva condiviso un lungo percorso di passioni ma soprattutto di servizio ed accoglienza servizio e accoglienza: la casa di Lino e Graziella è sempre stata la casa di tutti”.

Lo ricorderanno in tantissimi perché è impossibile dimenticare una persona come lui amata e stimata: “Ora Lino che ha sempre affrontato con ‘zaino in spalla la strada’, ha iniziato un nuovo percorso dove sarà sicuramente sostenuto dalle preghiere e dai pensieri che gli saranno da tutti a lui dedicati. Ciao Lino”.

Il rosario verrà recitato lunedì 8 marzo alle 18 sempre in San Francesco.