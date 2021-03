Savona, morto a 58 anni Fausto Giavazzi del bar Maggiora

Savona. Lutto a Savona per la morte di Fausto Giavazzi, molto noto in città in quanto titolare del bar Maggiora, nella centrale via Paleocapa. Fausto è mancato all’età di 58 anni per un problema di cuore.

Nato a Bergamo, si era trasferito a Savona e dal 2004 era, insieme alla mogli, il volto del bar Maggiora. Un punto di riferimento nelle mattine di tanti savonesi, che ora lo ricordano con affetto.

L’ultimo saluto è previsto per questa mattina alle 11.15 nella camera ardente dell’ospedale San Paolo; da lì la salma verrà portata nel cimitero.