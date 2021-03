Savona, il M5S dichiara guerra a Santi dopo il “caso Covid”: “Irresponsabile, si dimetta”

Savona. “Troviamo gravemente irresponsabile che un amministratore pubblico continui nell’assoluta mancanza di trasparenza in merito alle sue condizioni quando in gioco c’è la salute delle persone, arrivando addirittura a farsi smentire dal suo stesso sindaco”. A scriverlo, in un post sulla pagina facebook ufficiale, è il Movimento 5 Stelle di Savona, che torna prepotentemente sulla polemica che vede al centro l’assessore savonese Pietro Santi, reo – secondo i pentastellati – di essersi recato in municipio nonostante presentasse i sintomi del Coronavirus.

“Ogni giorno in cui l’assessore ritarda a fare chiarezza sui suoi spostamenti e sui contatti avvenuti – spiegano – è un giorno perso nella lotta al contenimento del virus e nella tutela della salute dei dipendenti”.

“Ci aspettiamo un sussulto di dignità: l’assessore, dopo una sempre più impellente azione di trasparenza, chieda scusa a tutti e rassegni le dimissioni. Un tale atteggiamento non è consono al ruolo di amministratore pubblico, a maggior ragione di fronte ai crescenti contagi, ai ricoveri e ai sacrifici che i savonesi stanno compiendo da oltre un anno per tutelare la salute pubblica” concludono dal M5S savonese.