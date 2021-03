Savona, il Covid-19 entra a Palazzo Sisto: a casa alcuni dipendenti

Savona. Il Covid-19 entra anche in Comune a Savona. Sono una decina, al momento, i dipendenti positivi: appartengono però a uffici differenti, pertanto la loro assenza fortunatamente per ora non sta impattando in modo particolare sull’operatività dell’ente. Ovviamente sono subito scattate le misure previste dal protocollo, con l’isolamento dei positivi, la santificazione degli ambienti e tamponi per i colleghi.

Il timore di un possibile “cluster” ha spinto anche il sindaco Ilaria Caprioglio, dopo un possibile contatto con un positivo, a mettersi per qualche giorno in isolamento preventivo, fino a quando un tampone ne ha sancito la negatività.

Nessun legame invece con l’influenza contratta ormai da quasi una settimana dall’assessore Pietro Santi: in questo caso sono due i tamponi che hanno escluso si tratti di Coronavirus.