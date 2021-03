Savona, divieto di stazionamento e assembramenti lungo il percorso della Milano-Sanremo

Savona. Non sarà possibile assistere come spettatori alla nota gara ciclistica Milano-Sanremo per le strade. A ribadirlo è l’amministrazione comunale di Savona che vieta lo stanziamento e l’assembramento delle persone in occasione del passaggio dei ciclisti tra le 13.30 e le 15.30 di sabato 20 marzo.

Se la gara dovesse anticipare i tempi o dilatarli, è da osservare la stessa regolamentazione sopracitata. La corsa arriverà da Albissola Marina, percorrendo il lungomare Matteotti e raggiungerà piazza Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, corso Tardy e Benech, via Stalingrado, corso Svizzera, via Nostra Signora Del Monte, via Frumento, via Nostra Signora Del Monte, via Nizza e proseguirà verso il Vado Ligure.

La violazione del regolamento sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 400 ai 1000 euro.

Soltanto coloro che svolgono compiti istituzionali e/o sono addetti alla competizione sportiva in parola possono stazionare nei luoghi interessati dalla gara ciclistica.