Savona, Destra Sociale scrive al sindaco: “Piantiamo un albero di ulivo per ogni morto di Covid”

Savona. Un albero di ulivo per ogni savonese morto a causa del Covid-19. A lanciare la proposta è Giampaolo Pellegrino, referente di Destra Sociale (associazione federata a Fratelli d’Italia) per la Regione Liguria, in una lettera indirizzata al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

“Nei giorni scorsi – spiega – in occasione della Giornata del ricordo delle Vittime della pandemia da Covid-19, ho inviato la lettera a Caprioglio sperando in una sua risposta. Nulla”. Da qui la decisione di mandarla anche alle redazioni, in modo da diffondere la proposta.

L’idea, come detto, è quella di “ricordare i nostri concittadini deceduti a causa del Covid-19 con la messa in posa nei giardini comunali di un albero di ulivo tipica pianta ligure, resistente e longeva, per ognuno dei savonesi che ci hanno lasciato per via di questa terribile epidemia”.

“Questa iniziata – conclude – sarebbe un degno e significativo segno di vicinanza a tutte le famiglie savonesi colpite da un così tremendo lutto”.