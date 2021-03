Savona “Città che legge”, alla biblioteca Barili un progetto dedicato alle “fake news”

Savona. La biblioteca civica Barrili di Savona partecipa al bando riservato alle città con qualifica di “Città che legge” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le attività culturali.

Il progetto presentato avrà come tema le “fake news” e sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con la possibilità di estendere gli incontri anche a un pubblico adulto.

“Grazie al contributo di esperti del mondo della comunicazione e del giornalismo si intende fornire ai ragazzi un bagaglio di conoscenze il più autorevole e completo possibile per districarsi nella giungla della disinformazione e avere i mezzi per riconoscere le fonti e distinguere tra notizie vere e ‘bufale’ – spiega l’assessore Doriana Rodino – Saranno partner del progetto, in caso di vincita del bando, le istituzioni scolastiche, le associazione e le librerie cittadine che hanno risposto positivamente al Patto per la lettura inviato nei giorni scorsi dall’amministrazione e che è in via di sottoscrizione”.