Savona, alla Zanelli un corso per assistente bagnante

Savona. Lunedì 15 marzo, nella piscina comunale Zanelli di Savona, prenderà il via il corso per assistente bagnante, per piscina, acque interne e mare, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto.

Si tratta dell’unico corso che permette a chi lo supera di lavorare anche nelle scuole nuoto federali.

Inoltre, il brevetto che sarà rilasciato a coloro che supereranno l’esame finale è riconosciuto dalla International Life Saving ed è valido in Europa e nel mondo nei 113 paesi aderenti alla ILS.

Il corso è riservato ad allievi di età compresa tra i 16 ed i 65 anni.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo mail finsalvamentosavona@gmail.com.