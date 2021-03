Savona, al liceo Chiabrera-Martini il giornalino scolastico diventa online: nasce “Lo Skeptron”

Savona. Spesso abbiamo parlato dei nostri istituti raccontandoli come se fossero un mondo “in quarantena”. La dad, unita alla mancanza di contatto e di continuità, sembrava quasi aver impossibilitato le scuole a realizzare progetti freschi ed innovativi. C’è chi però ha provato ad alzare la testa e, nonostante le difficoltà del caso, è riuscito a portare avanti gli obiettivi prefissati ad inizio anno.

È il caso del liceo Chiabrera-Martini, riuscito il 2 marzo a lanciare “Lo Skeptron” (www.loskeptron.eu), giornalino scolastico nato da un’idea dei rappresentanti d’istituto e sostenuto con convinzione prima dal dirigente scolastico, il professor Alfonso Gargano e poi dalla professoressa Emanuela Antibo, referente e supervisore del progetto. “Un’iniziativa azzeccata per un liceo come il nostro – è il commento del preside – la quale permette il confronto diventando punto di riferimento per i ragazzi”.

Un sito innovativo, volto anche ad ampliare le competenze tecnologiche dei redattori che, nonostante la giovane età, dispongono di un’enorme voglia di dire la loro in merito a diversi argomenti. Lo spazio web è infatti diviso in più sezioni, all’interno delle quali gli studenti facenti parte de “Lo Skeptron” caricano i loro pezzi, questo nella speranza di riuscire ad incidere in una società che, si sa, spesso sottovaluta i giovani.

Musica, sport, pensieri, società e cultura sono solo alcuni tra i raggruppamenti che affiancheranno quello dedicato all’attualità, in maniera da poter quindi raccontare non solo gli avvenimenti scolastici, ma anche e soprattutto quelli della vita di tutti i giorni.

E in piccola parte questo progetto è anche “figlio” di IVG: per strutturare e realizzare il giornale infatti Gabriele Dorati, studente del quarto anno e rappresentante d’istituto diventato “direttore” dello Skeptron, ha messo a frutto l’esperienza fatta in questi tre anni nella redazione di IVG/young, il magazine del nostro giornale interamente scritto da giovanissimi e ad essi dedicato. Accortezze stilistiche, strutturazione del sito, target degli articoli e pubblicizzazione dei pezzi: “E’ anche grazie alle riunioni formative svolte prima di partire con il progetto IVG/young – spiega Dorati – che Lo Skeptron è potuto diventare una realtà da già circa 450 follower su Instagram, questo senza contare lo spazio dedicato alla pagina Facebook”.