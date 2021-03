Savona 2021, Partito Democratico : “Necessario cambiamento, dare centralità ai quartieri”

Savona. “Insieme ai nostri circoli cittadini stiamo costruendo una seria e puntuale proposta politica per ridare davvero centralità̀ ai quartieri. Si tratta di un tema che costituirà la base fondamentale da cui partire per una programmazione seria e concreta che porti Savona fuori da questo immobilismo”.

E’ quanto dichiarato dalla sezione savonese del Partito Democratico in una nota in seguito alle “affermazioni di rivendicazione esternate da alcuni esponenti della Lega Savona in merito alla situazione che vivono alcune realtà territoriali della nostra città. È infatti sotto gli occhi di tutti come i nostri quartieri siano stati completamente dimenticati dall’attuale amministrazione”.

“Invitiamo pertanto i consiglieri della Lega – proseguono – a farsi un giro per la città per osservare le vere condizioni in cui l’hanno ridotta in questi anni o, in caso contrario, a rivolgersi ad un buon oculista per il controllo della vista. Le condizioni drammatiche in cui si trova Savona sono ormai ben chiare ai cittadini che chiedono a gran voce un cambiamento”.

“Per questo motivo – concludono – ci vogliamo rivolgere direttamente ai diretti interessati chiedendo cosa intendano quando parlando di ‘molte cose fatte per i quartieri’ soprattutto se queste dichiarazioni si riferiscono a Villapiana, zona della nostra città che, come altre, vive da anni grandi disagi causati proprio da una totale assenza di attenzione da parte della giunta comunale”.