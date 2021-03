Vado Ligure. Via libera questa mattina dall’assemblea dei sindaci e dal Consiglio provinciale all’acquisizione delle quote SAT Spa per l’affidamento “in house providing” del servizio di gestione integrata rifiuti urbani nel savonese.

Dopo il rinvio della seduta prevista per il 12 marzo scorso, oggi l’attesa delibera per proseguire con l’iter amministrativo della nuova “governance” che traguarda per la prima volta anche un vero e proprio ciclo integrato sugellata dall’acquisizione da parte della stessa SAT Spa delle quote di EcoSavona detenute dal Comune di Vado Ligure (il 25% delle quote complessive della società).

Foto 2 di 2



Sindaci e consiglieri hanno evidenziato l’importanza strategica della creazione di una filiera legata al ciclo integrato dei rifiuti, passaggio fondamentale per tutta la provincia savonese.

La procedura di acquisizione delle quote rappresenta un passaggio essenziale per la realizzazione del piano provinciale dei rifiuti: la scadenza per completare l’iter amministrativo è del 30 giugno, quando si dovrà concretizzare l’Ambito Unico (esclusa Savona) e l’affidamento in house del servizio rifiuti.

La Provincia di Savona, in qualità di ente di Governo dell’Area Omogenea, ha quindi valutato e deciso di acquisire delle azioni della società ai fini di poter procedere, entro il prossimo giugno, all’affidamento (con la formula “in house providing” ad un soggetto giuridico unico) del servizio per la gestione integrata dei rifiuti per il bacino di riferimento (a cui fanno riferimento 65 dei 66 Comuni, al netto di Savona, appartenenti all’Area Omogenea, essendo Andora, Stellanello e Testico ricompresi in quella Imperiese).

L’amministrazione provinciale ha ritenuto di valorizzare questa forma gestionale in quanto maggiormente idonea a garantire il controllo diretto sui servizi offerti al territorio e compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità. L’ente provinciale acquisisce così il 2,26% delle quote azionaria, diventando così il quarto socio per capitale detenuto, dopo Vado Ligure, Albissola Marina e Celle Ligure.

“Un passaggio molto importante di una delle attività e competenze più rilevanti, delicate e di politica di governo del territorio che la Provincia, come ente di Governo (dell’Area Omogenea per la gestione dei rifiuti) da tempo sta svolgendo: un primo passaggio era stato l’anno scorso con la costituzione dell’ATO Unico al netto del bacino savonese in considerazione del percorso che riguarda la municipalizzata ATA S.p.A. in concordato preventivo, ora la scelta fatta dalla Provincia è nell’ottica della rappresentatività provinciale dei piccoli Comuni, ma non solo… L’obiettivo è di assicurare il migliore esercizio nel ruolo di ente di secondo grado. Siamo molto soddisfatti dell’obiettivo e che sia stato condiviso da tutto il Consiglio provinciale” afferma il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“Non è un traguardo ma è un passaggio molto importante e si continuerà a lavorare in sinergia con le società partecipate che si stanno aggregando a SAT e con tutti i Comuni per traguardare l’affidamento al soggetto unico entro il 30 giugno prossimo”.

Per i consiglieri Dem: “In Provincia c’è stato un lungo e complesso lavoro, a livello tecnico e istituzionale, per traguardare il nuovo piano dei rifiuti, un iter procedurale che potrà favorire standard elevati di servizio, con un complessivo processo di ottimizzazione e razionalizzazione del settore rifiuti che avrà ricadute anche sulle tariffe” hanno ribadito.

“Inoltre, non dimentichiamo che l’acquisizione delle quote da parte dell’ente provinciale è un atto di indirizzo conforme alla volontà di implementare il controllo pubblico sotto il profilo gestionale a garanzia dello stesso Ambito Unico e dell’affidamento in house, senza contare l’ulteriore rafforzamento della stessa SAT come azienda pubblica impegnata nel nuovo ciclo integrato dei rifiuti”.