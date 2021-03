Sardegna: 7 mete imperdibili da visitare sull’isola

Ogni anno sono migliaia e migliaia i visitatori della Sardegna. Si tratta di un’isola unica nel suo genere, che conserva una bellezza che potremmo definire incontaminata e selvaggia. Al giorno d’oggi è diventato molto più facile raggiungerla, considerando che ci sono tantissimi collegamenti via mare, da diversi porti italiani, da nord a sud.

Oltre a questo, va considerato anche che oggi è molto più semplice ed intuitivo acquistare i biglietti per le navi: basti pensare al fatto che la maggior parte delle persone acquista i biglietti nave Sardegna online, rapidamente ed in maniera molto semplice.

Ma si tratta anche di un’isola sicuramente molto estesa e quindi spesso e volentieri risulta difficile capire cosa valga la pena vedere. Ci sono, però, una serie di cose che non possono essere trascurate se vi recate in Sardegna per una vacanza. Vediamo quali!

Cagliari

Partiamo sicuramente dal capoluogo, Cagliari. Si tratta di una città molto particolare, con un centro storico il quale consente di poter visitare il Castello e altri edifici storico. Per esempio, la Cattedrale permette di apprezzare le cappelle e la cripta dei martiri. Anche il Museo Archeologico merita una visita, senza dubbio: ci sono tantissimi oggetti e testimonianze della civiltà nuragica. Se avete voglia, c’è anche una spiaggia molto vicina al centro, quella del Poetto, molto affascinante.

Costa Iglesiente

Altra tappa fondamentale è sicuramente la costa dell’Iglesiente. In questo caso parliamo di una serie di paesaggi e panorami mozzafiato: si tratta di una zona prevalentemente selvatica, che tra l’altro, mette a disposizione dell’utenza una serie di spiagge pazzesche. Dalla spiaggia di Fontanamare, passando per quella dello scoglio di Pan di Zucchero. Eccezionale anche l’ex villaggio minerario di Buggerru.

Oristano

Molto carina anche Oristano. Qui ci si può trascorrere un po’ di tempo visitando il centro storico e ammirando la Cattedrale di Santa Maria dell’Assunta, oltre che la piazza del Duomo. Anche piazza Eleonora d’Arborea merita una visita.

Le grotte di Nettuno

Altro posto spettacolare, che sorge vicino ad Alghero. Si può raggiungere in barca, ma prima c’è bisogno di scendere (e poi salire) oltre 650 gradini scavati nella roccia. Una sola delle grotte è aperta la pubblico, ma merita assolutamente una visita.

Porto Cervo e la Costa Smeralda

Passiamo a dei posti sicuramente molto noti. La Costa Smeralda e Porto Cervo in particolare sono le mete di tantissimi personaggi famosi a livello internazionale. Ci sono tantissime barche di lusso e negozi d’alta moda. La maggior parte delle spiagge sono private, ma sono davvero eccezionali.

Golfo di Orosei

Impensabile, poi, arrivare in Sardegna e non visitare il golfo di Orosei. In questo caso parliamo di tantissime possibilità di visitare il posto in barca, magari in crociera. Si possono anche noleggiare delle imbarcazioni per goderne appieno la bellezza. Tra le insenature più note troviamo Cala Luna, Cala Sisine e Cala Biriola. Ma queste sono soltanto alcune delle insenature che vale la pena visitare.

Isola di Caprera

Chiudiamo con l’isola di Caprera, nell’arcipelago della Maddalena. Ci si arriva con il ponte collegato all’isola stessa e permette di poter godere di spiagge sensazionali, come quella di Cala Serena e Cala Caprarese.