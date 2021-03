Sansa: “Il reading di Castellitto pagato 21mila euro con fondi della clinica diretta da Bassetti”

Liguria. Non esprime un giudizio ma si legge tra le righe che la cosa lo convince poco. Il consigliere regionale Ferruccio Sansa questa mattina ha pubblicato un post in cui fa notare come il reading tenuto da Sergio Castellitto, sulla terrazza del policlinico San Martino, con l’accompagnamento musicale di un quintetto d’archi del Carlo Felice e la lettura dei brani del libro sul covid di Matteo Bassetti, sia costato 21 mila euro.

“Stando anche a quanto ci è stato riferito da fonti ufficiali del Policlinico San Martino – afferma Sansa – la cerimonia è costata circa 21 mila euro che, stando sempre a quanto riferito dall’ospedale, sarebbero andati alla società del gruppo di Primocanale che ha organizzato le riprese”.

“La somma, ci comunica il San Martino – prosegue Sansa – è stata pagata con fondi della clinica Malattie infettive di cui lo stesso Bassetti è direttore. I fondi, provengono da “attività proprie, sperimentazioni, ricerca e donazioni”.

Sansa conclude: “Insomma, non lo diciamo noi, ma i vertici del Policlinico San Martino, per pagare un evento che consisteva nella lettura del libro di Bassetti sono stati utilizzati fondi della clinica universitaria che lui stesso dirige”.