Roccavignale, auto si ribalta durante le prove di un rally: un ferito grave

Roccavignale. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 15 l’incidente che ha coinvolto un’auto impegnata nelle prove di un rally, a Roccavignale.

Secondo quanto riferito, il mezzo, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe uscito di strada e si sarebbe ribaltato finendo in un dirupo. Immediati i soccorsi.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Rossa di Cengio e di Millesimo, e una squadra dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno quindi estratto le due persone che erano a bordo dell’auto. Entrambi sarebbero feriti: uno lievemente, mentre l’altro, più grave, avrebbe riportato un trauma alla colonna vertebrale.

Quest’ultimo, in particolare, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per i dovuti accertamenti.