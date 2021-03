Ripristino dei guard-rail tra Borghetto e Albenga, sulla A10 traffico in entrambe le direzioni ma a una sola corsia

Liguria. Il grave incidente verificatosi giovedì scorso sull’A10 tra Borghetto ed Albenga richiederà l’installazione di nuovi guard-rail. Inoltre, sul nodo genovese della stessa autostrada sono presenti numerosi cantieri inamovibili. Ciò richiederà l’adozione di alcuni provvedimenti riguardanti il traffico.

I dettagli sono contenuti in una nota diramata dalla Polizia Stradale. Per quanto riguarda l’A10 nel tratto Savona-Ventimiglia, il cantiere tra Borghetto ed Albenga sarà attivo fino a mercoledì prossimo. Il traffico resterà attivo in entrambe le direzioni unicamente sulla corsia di marcia. Inoltre, dato che nei pressi del cantiere sono attivi due scambi di carreggiata inamovibili in entrambe le direzioni, il flusso veicolare giunge sul posto già regolato. Si raccomanda comunque il rigoroso rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità nel tratto indicato.

Altre modifiche riguarderanno il nodo genovese, in particolare il punto di confluenza di A7, A10 e A12.

Chi percorre la A7 proveniente da Milano e diretto verso la Spezia sulla A12, dovrà uscire a Genova Ovest e qui rientrare, immettendosi per un breve tratto in A7 verso Milano e successivamente in A12 verso La Spezia. Chi proviene da La Spezia sulla A12 ed è diretto a Milano, subito dopo il casello di Genova Est troverà indicazioni e un apposito cantiere che gli consentiranno di immettersi sulla A7 poco prima del casello di Genova Bolzaneto e quindi proseguire verso la direzione nord per Milano.

Per i veicoli provenienti da Savona o Genova e diretti a Milano si consiglia di intraprendere la A26, rispettivamente subito dopo i caselli di Arenzano o Genova Prà. Il flusso di traffico che in A7 da Milano procede verso sud con destinazione Genova Ovest o verso la A10 con destinazione Savona o Ventimiglia può procedere normalmente. Può procedere regolarmente anche chi proveniente da La Spezia sulla A12 è diretto verso Genova o Savona/Ventimiglia.

Si consiglia agli utenti di seguire gli aggiornamenti sull’effettiva e attuale situazione del traffico diffusi attraverso i canali tematici Isoradio, sito web delle concessionarie nonché sulle informazioni contenute nei pannelli a messaggio variabile per eventuale attivazione di itinerari alternativi anche di media e lunga percorrenza.